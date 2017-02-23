В Мордовском заповеднике покажут, каким был "Старинный Темников"

В Мордовском заповеднике 25 февраля откроется фотовыставка "Старинный Темников". Все гости заповедника смогут отправиться в виртуальное "путешествие во времени".

Сперва заведующий кафедрой архитектурного проектирования и дизайна МГУ им. Н.П. Огарева профессор Виктор Махаев расскажет гостям выставки об истории Темникова, который является старейшим городом Мордовии. А соруководитель клуба исторической реконструкции и средневекового фехтования "Владычный полк" Дмитрий Фролов и его коллеги-реконструкторы покажут "живые картины" XVII века.

Гостям заповедника, в частности продемонстрируют, как одевались предки: дворяне, стрельцы, горожанки. Также зрителей порадуют боем на саблях и бердышах, "огненным боем" из пищалей, а завершится праздник сожжением Масленицы.

Источник: izvmor.ru