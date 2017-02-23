В Мордовии в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья возводятся новые дома

До 1 сентября 2017 года в Мордовии завершится строительство новых домов и переселение в них граждан из аварийного жилищного фонда. В общей сложности на территории региона-13 в рамках программы по переселению в 2016-2017 годах построят 54 дома общей площадью 41,5 тыс. кв. метров.

В настоящее время 42 дома уже полностью готовы, в них заселились жильцы. Еще 12 домов находятся в стадии строительства. В высокой степени готовности находятся 7 домов (2 дома в г. Краснослободск, 2 дома в с. Андреевка Темниковского района PM, 1 дом в г.Рузаевка, 2 дома - в г.о. Саранск). Низкими темпами ведется строительство 5 домов (2 дома в Саранске, 1 дом в Торбееве, 1 дом в Ромоданове и 1 дом в Краснослободске).

"В целом люди довольны качеством жилья, если есть замечания, то они устраняются. В плане общественного контроля ведется взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. Например, были жалобы от жителей дома по улице Б. Хмельницкого, мы выезжали, разбирались и приняли необходимые меры", - сказал министр ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексей Тюркин.

Источник: izvmor.ru