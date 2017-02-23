Прокуратура Мордовии требует, чтобы РЖД заплатили 150 тыс. рублей сироте, чью мать сбил поезд

Рузаевская транспортная прокуратура сражается за права девочки, чью мать сбил грузовой поезд. Напомним, трагедия случилась в ноябре 2016 года на перегоне Саранск-Ялга.

В роковой день женщина переходила железнодорожные пути по переходу для слепых. Поскольку на жертве был надет капюшон, а сама она разговаривала по телефону, то приближения поезда она не заметила. Машинист применил экстренное торможение, но все равно сбил несчастную. От полученных травм жертва скончалась, ее дочь осталась сиротой.

Транспортная прокуратура обратилась в Ленинский суд Саранска с иском о взыскании с РЖД моральной компенсации в размере 150 тысяч рублей.

Источник: prokrm.ru