Полицейские Мордовии отработали порядок действий при возникновении ЧС

Сотрудники органов внутренних дел Мордовии провели масштабную тренировку, в рамках которой отработали свои действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. В рамках мероприятия состоялась проверка уровня подготовленности органов оперативного республиканского управления МВД, а также территориальных органов МВД России при возникновении непредвиденных ситуаций во время массовых мероприятий.

Кроме того, правоохранители на практике отработали порядок действий по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников в местах массового пребывания людей. Также были отрепетированы мероприятия по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства.

Источник: 13.мвд.рф