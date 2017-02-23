Жильцы пятиэтажки в Рузаевке задыхаются от "аромата" фекалий и хоронят своих кошек

Жители дома №25 по улице Мира в Рузаевке всерьез волнуются за свое здоровье из-за канализационных испарений. В пятиэтажке на протяжении нескольких лет витает непередаваемый "аромат".

Вот уже более 5 лет коммунальщики Мордовии игнорируют проблему. Дело в том, что все это время в подвале многоэтажки текла канализация. Неполадки устранили только осенью 2016 года, но вот убрать вытекшие туда фекалии никто даже не старался.

Из-за скопившейся там заразы люди начали всерьез беспокоиться, ведь в доме начали умирать кошкияя, как бродячие, так и домашние. По заключению ветеринаров, проблема кроется в инфекции, которая прочно обосновалась в антисанитарном подвале. Впрочем, коммунальщики до сих пор никак не "доедут" до проблемного дома.

Источник: info-rm.com