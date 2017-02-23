Рецидивист из Астрахани проведет более 5 лет колонии в Мордовии за "мобильные" аферы

Житель Астрахани, который "мотает" свой очередной срок в Мордовии, узнал приговор за совершение афер. Мужчине вменялись 5 эпизодов мошенничества, еще 7 эпизодов покушения на него.

Обвиняемый был членом преступной группы, которая наживалась на пожилых людях, не выходя из колонии. В обязанности осужденного входило обзванивать по мобильнику номера стационарных телефонов, выбирая их наугад. После этого мошенник представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал о ДТП, в которое якобы попал родственник выбранной жертвы.

Если мошеннику удавалось ввести своего собеседника в заблуждение, он начинал требовать деньги за решение проблем полюбовно. Якобы средства шли на оплату лечения пострадавшего и примирения с ним, а за это на "виновника" ДТП не заводилось уголовное дело. Затем он узнавал адрес, по которому другие члены ОПГ вскоре приходили за деньгами. Полученные средства расходовались по усмотрению членов банды.

На предварительном следствии 38-летний астраханец-рецидивист вину признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца заключения в колонии особого режима.

Источник: 13.мвд.рф