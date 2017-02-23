Сотрудники ГИБДД Мордовии рассказали "трудным" подросткам о страшных последствиях ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели встречу с "трудными" подростками Рузаевского района. Молодежи рассказали о безопасности дорожного движения, о статистике ДТП на дорогах региона и их тяжелых последствиях, а также о последствиях экстремальных забав молодых людей на дорогах, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Кроме того, подростки посмотрели видеоролики о дорожных авариях и получили шанс испытать себя в качестве водителей. Ребята потренировались на компьютерном автотренажере, который настроен таким образом, чтобы максимально реалистично смоделировать условия дорожного движения.

Встреча с сотрудниками ГИБДД стала для подростков не только поучительной, но и оставила массу приятных эмоций.

Источник: gibdd.ru/r/13