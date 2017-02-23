В Мордовии с 28 февраля заработает выставка "Тавлинский конь – дар Божий"

В музее Мордовской народной культуры в последний день зимы, 28 февраля, стартует выставка члена Союза художников России, народного мастера Петра Рябова под названием "Тавлинский конь – дар Божий". В рамках выставки будут представлены лучшие работы мастера, которые он создавал в разные периоды своего творчества, а также работы его учеников.

В экспозицию входят сюжетные многофигурные скульптурные композиции, представляющие юмористические сцены из жизни сельских жителей; их занятия и ремёсла; мифологические сюжеты и персонажи; детские подвижные игрушки; солонки всевозможных форм и разнообразные ритуальные маски.

Источник: info-rm.com