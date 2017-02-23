Союз художников России представил в Мордовии выставку "Единство непохожих"

В Саранске 22 февраля открылась выставка работ членов регионального отделения Творческого союза художников России "Единство непохожих". Экспозиция будет представлена на суд желающих в музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи вплоть до 13 марта.

В рамках выставки представлены около 40 работ и картин, которые выполнены в смешанной технике, а также роспись по шелку, проекты из области промышленного, книжного и художественного дизайна, более 50 произведений художников-керамистов. Участниками выставки стали 22 автора.

На выставке можно увидеть натюрморты, пейзажи, портреты, абстрактные композиции, декоративные произведения, выполненные в различных техниках.

Источник: info-rm.com