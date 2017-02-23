Глава МВД Мордовии поздравляет с праздником Дня защитника Отечества

Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев поздравил своих земляков с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на официальном сайте ведомства.

"Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто мирным трудом, достойной службой и воинской доблестью укрепляет мощь и авторитет России, добивается благополучия и стабильности её граждан.

Сотрудники органов внутренних дел с чувством особой ответственности и гордости за свою Отчизну делают все от них зависящее, чтобы надежно защитить население от угроз терроризма и преступных посягательств, обеспечить условия для его счастливой жизни и созидательного труда…

Служить на благо Отечества – тяжелая работа и высочайшая ответственность. В этот день хочу поздравить и тех, кто находится на боевом посту на территории Северного Кавказа. Искренне желаю бойцам благополучного возвращения домой", - сказано в тексте поздравления.

Источник: 13.мвд.рф