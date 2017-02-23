Юным жителям Саранска вручили паспорта

Юные жители города Саранска получили свои паспорта. Торжественная церемония прошла в Музее МВД по РМ.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, паспорта получили 9 граждан РФ. Документы парням и юношам вручил замглавы МВД по Республике Мордовия Владислав Смирнов. В своей речи он отметил значимость этого события и пожелал ребятам стать достойными россиянами.

В качестве небольшого испытания школьников ждала увлекательная викторина с вопросами, с которыми они без проблем справились. В завершении торжественного мероприятия участники сделали памятную фотографию и были приглашены на обзорную экскурсию по музею.

Источник: 13.мвд.рф