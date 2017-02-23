Осужденные женщины Мордовии поздравили мужчин с 23 февраля

Заключенные женской исправительной колонии №2 организовали концерт художественной самодеятельности в честь Дня защитника Отечества. Он прошел в мужском ЛИУ №19.

Собравшиеся зрители увидели вокальные номера на любой вкус, а также зажигательные танцы.

Кроме того, в этот же день осужденные женщины, содержащиеся в ИК-14, поздравили мужчин в ИК-7, а женщины из ИК-13 - осужденных в ИК-5.

Как сообщалось ранее, в исправительной колонии №11 УФСИН Мордовии пресекли очередную попытку передачи запрещенных предметов. Сотрудники колонии при обходе внутренней запретной зоны нашли 4 свертка, в которых оказались 11 мобильников.