В Мордовии соревновались в устранении последствий ДТП на время

В Мордовии прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП на время. Участие в них приняли сотрудники пожарных частей Саранска и спасатели.

Согласно легенде, в аварии пострадали два человека. Травмы людей не были смертельными: водитель сломал руку, пассажир – голень. Кроме того, у пострадавших было подозрение на закрытые черепно-мозговые травмы.

Участники игры должны были произвести предварительный осмотр, устранить вторичные факторы угрозы, "разобрать" автомобиль и лишь после этого начинать спасать потерпевших. Когда пострадавшие оказывались в руках сотрудников "скорой помощи", время на дистанции останавливалось, а судьи оглашали штрафные баллы.

Источник: info-rm.com