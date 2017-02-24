В Саранске состоялся автопробег, посвященный Красной армии и Военно-морскому флоту

Вчера, 23 февраля, республиканское отделение КПРФ организовало в Саранске автопробег, посвященный 99-летию со дня создания Красной армии и Военно-морского флота.

По словам представителей партии, в автопробеге взяли участие молодые коммунисты и комсомольцы. Колонна из легковых авто с красными флагами и символикой КПРФ проехала по всем без исключения микрорайонам Саранска. Участники возложили цветы к монументу Олегу Кошевому на территории лицея №4, труженикам тыла на Светотехстрое и Вечному огню на площади Победы.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Ленина на Советской площади.

Источник: izvmor.ru