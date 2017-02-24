Мордовские девятиклассники обязаны до 1 марта определиться с формой итоговой аттестации

Министерство образования РМ решило напомнить 9-классникам, что срок подачи заявлений на участие в ГИА 2017 завершается 1 марта.

Для участия в ГИА учащийся обязан в свою школу подать заявление, где перечислены предметы, выбранные для сдачи экзаменов, и указана форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Отметим, для того чтобы получить свидетельство об основном общем образовании, выпускники 9 классов обязаны успешно сдать 4 экзамена: два обязательных предмета - русский язык и математику, плюс 2 предмета по выбору.

Источник: izvmor.ru