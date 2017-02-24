В Мордовии выросло количество "сбежавших" подростков

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия подвела итоги пропавших подростков в 2016 году.

По данным Комиссии прошлом году в розыск объявлялись 52 ребенка. Это на пять процентов больше, нежели за подобный промежуток 2015 года (49). Тридцать школьников самовольно ушли из дома, 22 - из государственных учреждений. Некоторые ребята сбегали уже не первый раз.

Местонахождение абсолютно всех несовершеннолетних установлено.

Ранее сообщалось, что Министерство образования РМ решило напомнить 9-классникам, что срок подачи заявлений на участие в ГИА 2017 завершается 1 марта.

Для участия в ГИА учащийся обязан в свою школу подать заявление, где перечислены предметы, выбранные для сдачи экзаменов, и указана форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Источник: izvmor.ru