В Мордовии "Субару" протаранила "Гранту": трое госпитализированы

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на магистрали Саранск – Ульяновск, где водитель на "Субару" не справился с управлением и протаранил на "встречке" "Гранту".
В результате ДТП три человека были госпитализированы.
Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.
Трагедия случилась 15 февраля в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.
Источник: izvmor.ru