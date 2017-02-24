Житель Саранска "потерял" 16 тысяч рублей при попытке продажи двери от Mazda

В МВД Мордовии обратился уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Молодой человек рассказал полицейским, что решил продать дверь от автомобиля Mazda и разместил объявление на веб-сайте "Avito.ru". Пострадавший указал свой номер телефона, для того чтобы потенциальные покупатели могли быстрее связаться с ним. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить дверь и предложил перечислить предоплату на банковскую карту.

Неизвестный попросил продиктовать ему сведения кредитки, а потом код, полученный в смс-сообщении. Продавец озвучил необходимую данные и спустя некоторое время получил сообщение о списании с его счета 16 тыс. рублей.

По данному прецеденту ведется проверка. Розыск подозреваемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия