Звезда "Дома-2" из Саранска поздравила мужчин с 23 февраля фотографией в халате

Участница популярного шоу "Дом-2" из Саранска Екатерина Кауфман поздравила всех мужчин с праздником Дня защитника Отечества. На своей странице в "Инстаграме" она выложила поздравительный пост, прикрепив к нему фото в синем халате с кружевами, который элегантно облегает ее фигуру.

"Мужчины, всех с праздником, как бы ни складывались отношения с Вами, но всё-таки Вы делаете нашу жизнь интереснее. Особенно, когда ваши и наши планы не совпадают...и сразу приходится придумывать что-то новенькое", - написала Кауфман.

В комментариях под фото подписчики традиционно восторгаются внешностью и фигурой Кати. "С каждым днем всё краше и краше!" - выразил восторг один из подписчиков.