В Мордовии более 100 школьников получили кадетские удостоверения

В Саранске учащихся средней ОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов посвятили в кадеты Ассоциации сотрудников силовых структур "Воин". Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Для участия в торжественной церемонии помимо родителей и педагогов ребят пришли действующие сотрудники спецподразделений силовых ведомств и правоохранительных органов, ветераны войн и многие другие. Кадетские удостоверения, погоны, шевроны АССС "Воин" в этот день получили 109 ребят. В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт.

Как сообщалось ранее, министерство образования РМ решило напомнить 9-классникам, что срок подачи заявлений на участие в ГИА 2017 завершается 1 марта.

Источник: 13.мвд.рф