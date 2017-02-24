Главы сельских администраций Мордовии собрались на туристический "круглый стол"

В центральной усадьбе заповедника глав сельских поселений районов Мордовии прошел "круглый стол", за которым обсуждались перспективы развития этнотуризма в республике. О необходимости развития этого направления идет речь уже не первый год, но "воз и ныне там" – направление, мягко говоря, мало освоено.

В ходе "круглого стола" опытом разработки различных туристических экскурсий с гостями поделился директор заповедника Александр Ручин и его заместитель Елена Бугаева. Новый глава Темниковского района Сергей Кизим, также принявший участие в мероприятии, готов оказывать развитию туризма всевозможную поддержку.

Завершилась встреча экскурсией гостей на кордон Новенький Мордовского заповедника и посещением Музея природы.

Источник: izvmor.ru