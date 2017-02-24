В Мордовии ищут 4 млрд рублей, чтобы избавить жителей Саранска от "ржавой" воды

Министр ЖКХ Мордовии Алексей Тюркин ответил на многочисленные запросы жителей Саранска, которые жалуются на "вечно ржавую воду", текущую из кранов.

"Проблема некачественного водоснабжения существует, но носит непостоянный характер. Причина в том, что не в полном объеме произведена замена устаревших инженерных сетей на полиэтиленовые трубы, - сказал он.

В настоящее время "Саранскгорводоканал" активно проводит мероприятия по замене водопроводных сетей на полиэтиленовые. Так, в 2016 году проведены работы по прокладке новых сетей протяженностью более 12 километров на сумму 72 млн рублей. В 2017 году запланированы работы по строительству водопровода в шести населенных пунктах г.о. Саранск.

Для полного обновления систем водоснабжения необходимо изыскать порядка 4 млрд рублей. В настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов, готовых вложить в это свои средства.

Источник: izvmor.ru