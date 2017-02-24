Мордовия упала на 46 место в спортивном рейтинге регионов России

В спортивном рейтинге регионов России Мордовии опустилась на 46 место. Рейтинг направлен на определение уровня развития игровых видов спорта в регионах.

Эксперты отмечают, что уровень развития игровых видов спорта в регионе-13 постепенно падает. В частности, Мордовия потеряла немало баллов из-за волейбольного клуба, еще больше очков – из-за футбола и баскетбола. Впрочем, именно ФК "Мордовия" принес региону львиную долю баллов – 7200 из общих 7350. Так что футбол не позволяет республике опуститься на самое дно.

Как сообщалось ранее, в Саранске пройдет финальный турнир первенства России по футболу среди сборных команд межрегиональных объединений (МРО).

Источник: info-rm.com