В Ромодановском районе в День защитника Отечества чуть не сгорел дом

В праздничный день 23 февраля в Ромодановском районе Мордовии произошел пожар. В поселке Сахарный Завод загорелся кирпичный дом, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:23. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты пытаются установить причину пожара.

Ранее стали известны подробности пожара в деревне Старая Карачиха Ромодановского района Мордовии, где сгорел частный дом.

Огонь уничтожил дом и двор на общей площади 140 кв.м. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 55-летнего мужчины. Жертвой оказался хозяин дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru