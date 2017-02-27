Администрация Саранска не замечает разбитый магазин "Нива" уже несколько лет

Бывший магазин "Нива" пару лет пребывает в запущенном состоянии.

Но в последние полгода в магазине на ул. Кирова царствует настоящий разгром. Стеклянные витрины разнесены, изнутри – мусор. Здание стало убежищем подозрительных элементов.

У местного населения это место уже давно получило отвратительную популярность. Между тем возле данного сооружения люди ходят в продовольственные магазины и на остановку.

Сложно сказать, кто владелец данного здания, и отчего городская администрации не обращает внимание, что неподалеку от центра Саранска имеется данное сооружение. Разбитый магазин занимает площади, которые могли бы использоваться более целесообразно.

Источник: izvmor.ru