В Саранске на Химмаше столкнулись "Приора" и "Рено"

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Косарева, где столкнулись "Приора" и "Рено".
В результате ДТП пассажирку отечественного авто госпитализировали.
Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.
Трагедия случилась в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.
Также ранее сообщалось о ДТП на магистрали Саранск – Ульяновск, где водитель на "Субару" не справился с управлением и протаранил на "встречке" "Гранту".
В результате ДТП три человека были госпитализированы.
Источник: izvmor.ru