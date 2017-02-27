В Саранске могут отказаться от ГУКов

Домкомы Саранска возмущены выросшими накладными затратами, которые идут на содержание ГУКов.

По словам министр ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексея Тюркина, имеются активные домкомы и председатели ТСЖ, которые квалифицированно работали и продолжают работать, выстраивая разумные условные отношения с управляющими фирмами. У них наличных средств достаточно на все и их опыт нужно тиражировать.

Однако далеко не во всех зданиях в плане управления формировалась подобная идеальная картинка. По этой причине и были сформированы ГУКи в Саранске. В ГУКах есть эксперты, которые призваны осуществлять контроль работы подрядчиков - домоуправлений.

Однако опять здесь появилась иная проблема – возросли накладные затраты, которые идут на содержание экспертов, и это вызывает у многочисленных домкомов недовольство. К тому же в ГУКах неясно отлажена работа с владельцами жилья по планированию, осуществлению работ по содержанию и нынешному ремонту.

Тюркин отметил, что может быть принято решение об отказе от ГУКов.

Источник: izvmor.ru