"Мордовия" обыграла "Чебоксары" в повторном матче

Хоккеисты саранской "Мордовии" и в повторном матче добились победы над "Чебоксарами". Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Как и в первом матче, который завершился лишь в серии буллитов (5:4), "Мордовия" вела в счете, а "Чебоксары" отыгрывались. Дважды гостям удался такой трюк, однако на гол Петракова, забитый в середине третьего периода, у них ответа не нашлось.

"Мордовия" - "Чебоксары" - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Медведев (Брыкин, Швейкин) (07:20) (двойн.больш.)

1:1 – Приступлюк (Лях, Колесников) (23:29)

2:1 – Медведев (Швейкин) (26:27) (меньш.)

2:2 – Захаров (Обрежа) (17:25)

3:2 – Петраков (Акимов, Абозин) (49:00).