Нуржанов: "Мордовия", "Ростов" и "Тамбов" задают моду в Первенстве ВХЛ

Главный тренер ХК "Чебоксары" Сергей Нуржанов прокомментировал два поражения от "Мордовии". Матчи Первенства ВХЛ прошли в Саранске и завершились со счетами 5:4 Б и 3:2 в пользу хозяев.

"Сейчас все игры первенства по накалу, как матчи плей-офф. Мы уже почти месяц в таком режиме играем. Все матчи напряженные. Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас в этих двух играх – большое им спасибо.

Вчерашнее очко для нас дорогого стоит, сейчас каждый балл важен. С таким сильным соперником, как "Мордовия", мы смогли сыграть достойно. "Ростов", "Мордовия" и "Тамбов" задают моду, темп в этой лиге. Мы только стремимся к этому. Соперника с двумя победами поздравляю", - приводит слова Нуржанова официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru