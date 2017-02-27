Воробьев: Хоккеисты "Мордовии" играли с "Чебоксарами" на жилах, на последнем издыхании

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев оценил две игры с "Чебоксарами", которые состоялись в рамках Первенства ВХЛ. Матчи прошли в Саранске и завершились со счетами 5:4 и 3:2 в пользу хозяев.

"Две хороших, боевых игры. Мотивация у соперника была запредельная. Команда в числе тех, кто борется за попадание в плей-офф, поэтому ребят не нужно было какими-то особыми словами настраивать на матчи.

Если говорить про свою команду, то, наверное, мы не полностью восстановились после поездки в Барнаул. Не было функциональной раскрепощенности – все на жилах, все на последнем издыхании, можно так сказать. Наверное, удача была на нашей стороне в этих матчах. Вы видели, как в концовке два нападающих соперника убежали к нашим воротам, хотя мы играли в большинстве. Своих ребят хочу поблагодарить, что на фоне такой усталости они смогли победить в этих матчах. Значит, проявили свои лучшие качества, хотя еще раз подчеркну, что соперник был очень мотивирован", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru