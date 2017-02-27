В Мордовии подростковая преступность возросла на треть

В Мордовии в 2016 году резко возросло количество преступлений, совершенных подростками. Значительный рост был зафиксирован по итогам 5 месяцев 2016 года.

По сравнению с 2015 годом подростки совершили на 24 преступления больше (96 против 72, +33%). В частности, существенно возросло количество преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения (с 20 до 40 случаев), а также совершенных в составе смешанной со взрослыми группе (с 26 до 47). Радует тот факт, что в этот период не зафиксировано таких преступлений, как убийство и изнасилование.

Отмечается снижение количества преступлений в Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском, Краснослободском, Рузаевском районах. Из тех подростков, которые совершили преступления в 2016 году, 15 подростков относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.