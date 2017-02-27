Студентка из Мордовии победила в номинации "Лучший руководитель студенческого научного общества"

Студентка МГПИ им. М.Е. Евсевьева Валентина Руина – победитель Всероссийского конкурса в номинации "Лучший руководитель студенческого научного общества".

В финале представители студенческих советов говорили о собственном опыте работы, сдавали контрольное тестирование, улаживали ситуационные вопросы, а кроме того, принимали участие в интеллектуальном блиц-турнире и дебатах.

Студентка 4 курса филологического факультета Мордовского пединститута, председатель совета студенческого научного общества Валентина Руина с достоинством выступила, сумела показать лидерские качества и в итоге заняла 1 место в номинации "Лучший руководитель студенческого научного общества".

Источник: izvmor.ru