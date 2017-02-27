Заслуженная артистка Мордовии Оксана Глебова дала концерт в Саранске

Заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Глебова дала большой сольный концерт в Саранске, посвященный 20-летию творческой деятельности. 24 февраля на сцене Мордовской государственной филармонии звучали лучшие хиты исполнительницы в рамках программы "Любите жизни каждый час".

В концерте приняли участие коллеги, друзья певицы, опытные и молодые исполнители и коллективы. Помимо высококлассного исполнения песен зрители смогли насладиться прекрасно поставленным шоу: многие песни превращались в исповедь певицы перед зрителем, в творческий монолог о любви, женской судьбе, жизни артиста.

В зале был полный аншлаг, а все песни Глебовой были встречены на "Ура". Завершился концерт песней "Пускай счастливые часов не наблюдают".

Источник: izvmor.ru