В Ромодановском районе освятили купола и крест нового храма

В селе Атьма Ромодановского района освятили купола и крест храма, который строится в честь преподобного Сергия Радонежского. Церемонию провел Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Как известно, первая встреча с жителями села, на которой обсуждались вопросы закладки и строительства будущего храма, состоялась летом 2014 года. Менее чем за две недели после этого была подготовлена строительная площадка и залит фундамент храма.

Напомним, в селе Стародевичье Ельниковского района Мордовии освятили купола еще одного храма – имени Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщили в местной епархии.

В середине января в город Темников прибыла икона Святителя Николая Угодника в сияющем золотом окладе.

Источник: izvmor.ru