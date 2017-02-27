В Мордовии с трассы в кювет улетел автобус

Пассажирский автобус слетел с трассы в Мордовии. В результате инцидента транспортное средство оказалось в кювете.

Инцидент случился на дороге Саранск — Старое Шайгово. Фото с места происшествия разместил в соцсетях один из очевидцев. На данный момент нет информации о том, пострадали ли в аварии люди. Первоначальной причиной ДТП называются погодные условия.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Трагедия случилась в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.