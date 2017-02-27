Общественность требует выпустить бывшую гимнастку сборной РФ Головачеву из мордовской колонии

В Интернете появилась петиция, авторы которой требуют освободить из мордовской колонии известную гимнастку Светлану Головачеву (Абрамову). Напомним, она была осуждена за убийство своего бывшего мужа.

Трагедия случилась 28 июня 2014 года. Между некогда родными людьми произошла ссора в пустом доме, в ходе которой бывшая гимнастка сборной России схватила заряженное ружье и убила мужчину наповал. Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы по статье 105 УК РФ (Умышленное убийство). На свободе у гимнастки остались два несовершеннолетних ребенка.

Авторы петиции уверены, что Светлану осудили за убийство только из-за бизнеса мужа, хотя на самом деле в данном случае применима статья "Необходимая самооборона".

Источник: Рен ТВ