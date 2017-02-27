Министр ЖКХ Мордовии Алексей Тюркин рассказал о своих "нерабочих" увлечениях

Министр ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексей Тюркин рассказал, чем любит заниматься в свободное время, которого, к слову, у чиновника совсем немного. Разумеется, ничто человеческое Тюркину не чуждо – во время досуга он любит сходить на охоту или рыбалку, или поиграть в футбол. Кроме того, в выходные дни ему удается побывать в бане или отдохнуть с семьей в собственном доме.

"Был в Ледовом дворце, два часа на коньках катался, "Лыжню России" стараюсь не пропускать. Спасибо детям, вытаскивают меня в кинотеатр, посмотреть новинки. Понравился фильм про охотника "Выживший". Наверное, мне это близко. А вот "Викинг" считаю спорным фильмом. Мы хотим видеть историю страны не столь мрачной", - отметил Тюркин.

Источник: izvmor.ru