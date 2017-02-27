В Саранске "Лада" протаранила "Ниву", есть пострадавший

На улице Лодыгина в Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель "Лады" при перестроении не пропустил и протаранил "Шевроле Нива". Инцидент случился 24 февраля, сообщает пресс-служба МЧС РМ. В результате пострадал 1 человек.

По данному факту назначена проверка. Обстоятельства ЧП уточняются.

Как сообщалось ранее, пассажирский автобус слетел с трассы в Мордовии. В результате инцидента транспортное средство оказалось в кювете.

Инцидент случился на дороге Саранск — Старое Шайгово. Фото с места происшествия разместил в соцсетях один из очевидцев.

Напомним также, что смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Источник: 13.mchs.gov.ru