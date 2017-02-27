"Квартирник" от группы Би-2 в Саранске: как это было

Популярная группа Би-2 дала долгожданный концерт в Саранске. Программа получила название "Квартирник", а потому РДК, где и выступала группа, был стилизован под стать: акустика, потертые обои с плакатами рок-кумиров на стенах и старенькие занавески на окне, виды за которым сменялись в зависимости от звучащей песни.

В этот вечер поклонники группы услышали старые добрые хиты: "Моя любовь", "Елочный сок", "Молитва", "Скользкие улицы", "Варвара", "Забрали в армию". Во время звучания хита "Лайки" в зале прошел флешмоб: в руках у зрителей появились веселые символы современных соцсетей.

Вечер с потрясающей атмосферой увенчали песни "Вечная, призрачная, встречная" и культовый "Полковник".