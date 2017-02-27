В Дубенском районе горел дом на площади 200 кв.м

Крупный пожар ликвидировали спасатели Мордовии. Инцидент случился в н.п. Красино Дубенского района днем 25 февраля, где загорелся жилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Общая площадь пожара составила 200 кв.м. В результате возгорания обошлось без пострадавших.

В настоящее время выясняются причины инцидента, подсчитываются убытки.

Как сообщалось ранее, в праздничный день 23 февраля в Ромодановском районе Мордовии произошел пожар. В поселке Сахарный Завод загорелся кирпичный дом.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:23. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.

Источник: 13.mchs.gov.ru