Грузовик опрокинулся в кювет в Мордовии

В Кочкуровском районе Мордовии в кювет опрокинулся грузовик. Фотографию с места инцидента разместили в соцсетях очевидцы.

Как стало известно, авария произошла на дороге между райцентром Кочкурово и селом Семилей. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Точная причина ДТП будет установлена в ходе предварительного расследования. На данный момент неизвестно, пострадали ли в аварии люди.

Как сообщалось ранее, в Мордовии с трассы слетел пассажирский автобус. В результате инцидента транспортное средство оказалось в кювете.

Инцидент случился на дороге Саранск — Старое Шайгово. Фото с места происшествия разместил в соцсетях один из очевидцев.