В Зубовой Поляне пожарные боролись с огнем до глубокой ночи

В ночь на 26 февраля в Мордовии боролись с серьезным пожаром. Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели до 2 часов ночи боролись с последствиями возгорания в Зубовой Поляне, где на улице Рабочая загорелся жилой дом.

Информация об инциденте поступила в 19622. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в праздничный день 23 февраля в Ромодановском районе Мордовии произошел пожар. В поселке Сахарный Завод загорелся кирпичный дом.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:23. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.

Источник: 13.mchs.gov.ru