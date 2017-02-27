Жители Саранска попробовали блины, приготовленные Петром Тултаевым

В Саранске весело отметили окончание Масленицы и уход зимы. Массовые гуляния прошли 26 февраля.

Центром праздничных мероприятий традиционно стал Пушкинский парк. Здесь детвору развлекали ряженые, а бурый медведь танцевал под гармошку. Еще одним долгожданным масленичным событием стал известный русский народный аттракцион - покорение обледенелого деревянного столба.

Все пришедшие на праздник получили уникальную возможность попробовать блины, приготовленные лично мэром города Петром Тултаевым. Глава Саранска не без труда, но все же справился с кулинарной задачей. Правда, после этого признался, что больше любит есть блины, а не готовить их.

Завершился праздник сожжением чучела Масленицы.

Источник: izvmor.ru