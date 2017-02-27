Пожилая рецидивистка обокрала жительницу Саранска на ее рабочем месте

Полиция Саранска задержала пенсионерку, подозреваемую в краже кошелька. Преступление было совершено в октябре 2016 года. Тогда в местное МВД обратилась 33-летняя женщина, сообщившая, что у нее украли кошелек из сумки, которую она оставила в рабочем кабинете. Вместе с портмоне "ушли" банковская карта и 5,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, воровкой оказалась 65-летняя ранее судимая жительница Атяшевского района. Она менее года назад вышла из колонии, где отбывала срок за аналогичное преступление. Подозреваемую задержали на ее съемной квартире. Пенсионерка призналась в совершении преступления и рассказала, что банковскую карту выкинула, а деньги потратила на собственные нужды.

В отношении престарелой воровки возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф