Спасатели Саранска и Рузаевки устраняли последствия ДТП на время

Семь команд приняли участие в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП на время, которые прошли в Саранске. В число участников вошли 7 пожарно-спасательных частей из Саранска и Рузаевки, а также команда Саранского поисково-спасательного отряда, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Участники должны были на время разбить стекла, отключить аккумуляторную батарею, срезать крышу, вскрыть кузов специальным инструментом и оказать "пострадавшим" медицинскую помощь. После этого одного из "потерпевших" на носилках отнесли в машину "скорой помощи".

Лучше всех с предложенными заданиями справилась команда ПСЧ-1 (Октябрьский район). Второй стала команда Саранского поисково-спасательного отряда, а третье место заняла ПСЧ-3 (Пролетарский район).

Источник: 13.mchs.gov.ru