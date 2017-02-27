Петр Тултаев посоветовал чиновникам записывать основные тезисы из Послания Главы РМ

Мэр Саранска Петр Тултаев посоветовал депутатам горсовета тщательно записывать все, что скажет глава Мордовии Владимир Волков в ходе своего ежегодного Послания к Госсобранию РМ. Напомним, Волков выступит в последний день зимы – 28 февраля. В рамках выступления глава региона подведет итоги социально-экономического развития республики в 2016 году и озвучит основные задачи на 2017 год.

"Эти задачи нужно тут же взять на карандаш. Решение многих из них зависит от нас с вами. Речь идет о коммунальном хозяйстве Саранска, подготовке города к чемпионату мира по футболу", - отметил Тултаев, добавив, что его коллегам стоит запастись блокнотами и карандашами на важнейшем мероприятии года.

Источник: adm-saransk.ru