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Петр Тултаев посоветовал чиновникам записывать основные тезисы из Послания Главы РМ

Петр Тултаев посоветовал чиновникам записывать основные тезисы из Послания Главы РМ

Мэр Саранска Петр Тултаев посоветовал депутатам горсовета тщательно записывать все, что скажет глава Мордовии Владимир Волков в ходе своего ежегодного Послания к Госсобранию РМ. Напомним, Волков выступит в последний день зимы – 28 февраля. В рамках выступления глава региона подведет итоги социально-экономического развития республики в 2016 году и озвучит основные задачи на 2017 год.

"Эти задачи нужно тут же взять на карандаш. Решение многих из них зависит от нас с вами. Речь идет о коммунальном хозяйстве Саранска, подготовке города к чемпионату мира по футболу", - отметил Тултаев, добавив, что его коллегам стоит запастись блокнотами и карандашами на важнейшем мероприятии года.


Источник: adm-saransk.ru