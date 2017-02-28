В Мордовском заповеднике пройдет "Пятнистый гастрономический фестиваль"

В Темниковском районе республики пройдет "Пятнистый гастрономический фестиваль".

По словам заместителя директора по экологическому просвещению, туризму и развитию территории Елены Бугаевой, местом проведения фестиваля станет центральная усадьба Мордовского заповедника.

Мероприятие запланировано на 9 сентября. Организаторы ожидают огромное количество посетителей. Для них будет подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: экскурсии, конкурсы для детей и взрослых, выступление самодеятельных музыкантов, выставки сувениров и заповедных символов.

Центром всего будут 3 гастрономические площадки, где гости смогут опробовать разнообразные яства, а еще получить мастер-класс от шеф-поваров. В завершении фестиваля абсолютно всех ждет ароматный чай.

Источник: izvmor.ru