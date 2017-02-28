Житель Мордовии пытался "доставить" пакет с телефонами в ИК-12

Сотрудники ИК-12 УФСИН Мордовии предотвратили попытку переброса мобильных телефонов.

Сообщается, что подозреваемый был задержан сотрудниками колонии. Им выявился уроженец Мордовии. У представители сильного пола конфисковали пакеты, в которых находились 9 мобильных телефонов и 2 сим-карты.

На данный момент по данному прецеденту составлен протокол об административном преступлении.

Ранее сообщалось, что полиция Саранска задержала пенсионерку, подозреваемую в краже кошелька. Преступление было совершено в октябре прошлого года.

Источник: izvmor.ru