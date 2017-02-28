Петр Тултаев объявил о начале ремонта дорожного покрытия в Саранске

Мэр Саранска Петр Тултаев на очередном совещании в администрации объявил о начале ямочного ремонта.

Сообщается, что ремонтные работы начнутся с улицы Веселовского, где возле ДК "Луч" дорожное покрытие совсем поизносилось.

Ранее сообщалось, что домкомы Саранска возмущены выросшими накладными затратами, которые идут на содержание ГУКов.

По словам министра ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексея Тюркина, имеются активные домкомы и председатели ТСЖ, которые квалифицированно работали и продолжают работать, выстраивая разумные условные отношения с управляющими фирмами. У них наличных средств достаточно на все и их опыт нужно тиражировать.

Источник: izvmor.ru