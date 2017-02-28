Мордовский гроссмейстер занял второе место на турнире в Серпухове

Международный гроссмейстер Сергей Волков из Мордовии занял второе место на традиционном шахматном фестивале "Серпуховской рапид" и Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам "РАПИД Гран-при России" 2017 года. Победу одержали Павел Понкратов из Челябинской области и Дмитрий Фрольянов из Самарской области, разделившие первое место. Замкнул тройку лучших гроссмейстер Дмитрий Андрейкин из Рязани.

Отметим, что в турнире принимали участие более 130 спортсменов со всей России. Гроссмейстеры сражались по швейцарской системе в 11 туров.

Напомним, в январе Сергей Волков отличился на этапе Кубка России по шахматам – мемориале Владимира Яковлевича Дворковича. Спортсмен республиканской КСШОР завоевал бронзу.